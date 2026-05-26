「巨人−ソフトバンク」（２６日、東京ドーム）試合開始前に男性アナが実施する巨人のスタメン発表の場内アナウンスの最後に、橋上秀樹監督代行の名前が読み上げられた。スタメン発表が始まる前には、バックスクリーンの映像に、辞任が発表された阿部監督の姿が一瞬、映しだされスタンドがどよめく場面も。メンバーの映像とともにスタメンがコールされていったが、９番投手・則本に続いて、最後には男性アナが「なお、この