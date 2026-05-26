フリーアナウンサー宮根誠司（63）が26日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。同日昼に監督辞任が発表された元巨人阿部慎之助監督（47）について言及。阿部監督が現行犯逮捕されたことについて出演弁護士に対し、深掘りする一幕があった。阿部監督は25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に