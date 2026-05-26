お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が26日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演。18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、この日辞任が発表された巨人の阿部慎之助監督（47）について言及した。阿部氏は26日未明に釈放され、同日に会見を行い「伝統ある巨人軍という監督の名を汚した」と涙を流して謝罪した。岡田はこの日からの交流戦を前に、前夜はBSの野球関連番組に生出