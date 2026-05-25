大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館【映像】土俵から「埋蔵物（縁起物）」を掘り出す貴重な瞬間大相撲五月場所は、小結・若隆景（荒汐）が大関・霧島（音羽山）との優勝決定戦を制して2022年春場所以来、25場所ぶり自身2度目の幕内最高優勝を果たして幕を閉じた。本場所終了後、土俵にスコップで穴をあけ、“ある物”が掘り出される貴重な瞬間をカメラが捉えており驚きの反響が相次いだ。優勝インタビュー