なぜ、同じような年収でも「お金が増える家庭」と「増えない家庭」に分かれるのか。30代会社員の小和田美穂さん（仮名）は、年収600万円・貯金300万円から投資を始め、8年間で資産5700万円を築いた。現在は夫婦で9000万円超を保有し、「1億円」が視野に入る。だが、その生活は意外なほど地味だ。外食は月2回、服はユニクロが中心だ。ライターの黒島暁生さんが、“お金が増える家庭”のリアルな家計簿に迫る――。（第1回）■2018年