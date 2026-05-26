「BCNランキング」2026年5月11日〜17日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）2位Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）3位Pixel 10a(au)（Google）4位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）5位A5 5G(au)（OPPO）6位Pixel 10a 128GB(SoftBank)（Google）7位Pixel