フィリピンの首都マニラ近郊で24日、建設中のホテルが倒壊し、4人が死亡しました。まだ17人ががれきの下に閉じ込められているとみられ、地元当局が救出を急いでいます。このホテルは事前には9階建てとして建設許可を申請していましたが、実際には10階部分も増設しようとして作業を行っていたということです。現地では前日、激しい雨が降っていました。