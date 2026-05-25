運転手の7割が50〜60代停留所で待っていると路線バスがやって来る。運転手を見ると、日本人とはどこか違う。【写真を見る】「海外旅行ならベトナムが天国」目の前を列車が通る“超危険”なカフェ通り、1杯60円の生ビール、おいしそうな屋台のローカルフード「発車しまーす！」そうニッコリ笑うと運転手はゆっくりハンドルを回す。ここは東南アジアの街ではない。北海道札幌市だが、いずれこんな風景を目にすることになる。