2027年4月以降、省エネ基準を満たさないエアコンは製造・販売が不可能になる。「エアコン2027年問題」と呼ばれるこの規制強化は、単なる家電の価格高騰にとどまらず、「賃貸住宅をめぐるトラブルの大きな火種になり得る」と不動産問題に詳しい荒木謙人弁護士は警鐘を鳴らす。オーナーと入居者のどちらが何をすべきか。法的な境界線を整理した。 「エアコン2027年問題」とは 経済産業省が定める省エネ基準が2027年