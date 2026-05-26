【モデルプレス＝2026/05/26】元AKB48でタレントの西野未姫（27）と夫でお笑いコンビ・極楽とんぼ（58）の山本圭壱が25日、YouTubeチャンネルを更新。第2子の名前を発表した。【写真】第2子出産の27歳元AKB＆芸人夫、多幸感溢れる名前発表シーン◆西野未姫山本圭壱、第2子の名前発表西野は「けー（山本）が出生届を出しに行っています」と、山本が第2子の出生届を提出しに行っていることを報告。その後、自宅に戻った山本は、第2