¹Ã»Ò±à¤Î¥ä¥¸¤Ç¡È´éÌÌ²þÂ¤¡É¤â¡Äµ¯¤³¤Ã¤¿°ÛÊÑ¡Ö¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¡¶ì¤·¤ó¤À¿Íµ¤µåÃÄ¤Î½ÉÌ¿
¸µºå¿À¡¦Åò½®ÉÒÏº»á¤òÇº¤Þ¤»¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î»ØÅ¦
¡¡¸µºå¿À¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤ÎÅò½®ÉÒÏº»á¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï¡¢¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Î1994Ç¯¤È5Ç¯ÌÜ¤Î1995Ç¯¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÇ¯¤âËþÂ¤ÊÀ®ÀÓ¤Ï»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤µåÃÄ¤Î½ÉÌ¿¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë¼õ¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»×¤ï¤Ì»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ºÇ½é¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡É´éÌÌ²þÂ¤¡È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åò½®»á¤Ï¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î1993Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à¾¡¤ÁÆ¬¤Î12¾¡¤òµó¤²¡¢¸×¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î½ªÈ×¤Ëº¸¸ª¤òÄË¤á¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¬¡¢Íâ1994Ç¯¤Ï½é¤Î³«ËëÅê¼ê¡Ê4·î9Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡¢¿ÀµÜ¡Ë¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¸ª¤Ï¥ª¥Õ¤Î´Ö¤ËÄË¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤º¤Ï5²ó¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£·ë²Ì¤Ï4²ó1/3¡¢3¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤¬½é²ó¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢2²ó¤ËÃÓ»³Î´´²ÆâÌî¼ê¤ËµÕÅ¾ÃÆ¡£3²ó¤Ë¤Ï¹Âô¹î¸ÊÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢3ÅÐÈÄÌÜ¤Î4·î23Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç7²ó2/3¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢Á°Ç¯¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢¾¡³¹Æ»¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡£¤½¤ÎÇ¯¤Ïµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·ËÉ¸æÎ¨¤Ï3.05¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢23ÅÐÈÄ¤Ç5¾¡7ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡1995Ç¯¤â2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¡£4·î7Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ê¥´¥äµå¾ì¡Ë¤ÇÅò½®»á¤Ï7²ó1»à¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢2-0¤Î8²ó¤ËÃæÆü¡¦ÃæÂ¼Éð»ÖÊá¼ê¤ËÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ9²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¹ßÈÄ¡£»î¹ç¤Ï±äÄ¹14²ó¤Ëºå¿À3ÈÖ¼ê¤Î³ÔÍû·úÉ×Åê¼ê¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢2-3¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ï¤³¤³¤«¤é¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡¾¡¤ÁÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤Ï6·î15Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Þ¤Ç¤º¤ì¤³¤ó¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯Î®¤ì¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡Ö¡ÊÉé¤±¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ë·ë¶É¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÌÇÂ¿ÂÇ¤Á¤ò¿©¤é¤¦¤è¤ê¤â¡¢¶Ïº¹¤ÇÉé¤±¤¿»þ¤ÎÊý¤¬²ù¤·¤µ¤Ã¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£¹õÀ±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë»î¹ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯°½Û´Ä¤Ë¤â´Ù¤Ã¤¿¡£
¡È´éÌÌ²þÂ¤¡É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤â¡Ö¸ª¤Þ¤Ç¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡8·î17Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤·¤Æ3²ó7¼ºÅÀ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó10ÇÔÌÜ¡Ê3¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¡Ê1991Ç¯¡Ë¤Ë¤â11ÇÔ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿Åò½®»á¤À¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê10ÇÔ¤·¤¿¤é¡¢¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£Éé¤±¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¤È¾Ç¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÎÌî¼¡¤â¸·¤·¤¤¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤ë¡£¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡¢ËÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¤Í¡×¡£
¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿ÇÔ¤Î5¾¡13ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3.96¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤â¤È¤â¤ÈËÍ¤Ï¡È¾Ð¤¤´é¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¡Ê¥×¥í¤Ç¤Ï¡Ë·ë¹½¡¢Áá¤¤»þ´ü¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ê¥×¥í2¡¢3Ç¯ÌÜ¤Î11¾¡¡¢12¾¡¤Ê¤É¡Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤Þ¤À¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤âÉé¤±¤À¤·¤¿¤é¡¢¤è¤ê¤¤Ä¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é¡¢Éé¤±¤¿¤é¡¢ÅöÁ³²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¡ÈÈãÈ½¡É¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç°ì»þ´ü¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤ë»þ°Ê³°¤ÏÈý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼ó¤¬¶Å¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ª¤Þ¤Ç¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥«¥ó¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£Åò½®»á¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡È´éÌÌ²þÂ¤¡É¤ËÂç¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤È¤Æ¤â¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¤â¤¦¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¼ó¤¬¶Å¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢µå¤¬¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡È´é¡É¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö·ë¶É¡¢¤¢¤Î»þ¤ÎËÍ¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡È¾Ð¤¦¤Ê¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£Ê¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤ì¤¬´Ö°ã¤¤¡£¤â¤Ã¤È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë½¸Ãæ¤»¤¤¤è¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡Ä¡Ä¡×¡£¿Íµ¤µåÃÄ¡¦ºå¿À¤Ç¥¨¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Åò½®»á¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë