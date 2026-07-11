阪神タイガース
『阪神タイガース』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月4日
2026年7月31日
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阪神ファンのYouTuberが苦渋の決断 現地での観戦動画に注力する理由明かす
おうち観戦動画は再生数が伸びにくいため8月から基本終了するという
livedoor ECHOES
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森下翔太が被死球12でリーグトップ、阪神の連覇を阻む死球と雨の影
デイリー新潮
2026年7月29日
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阪神・佐藤輝明がオールスターで逆方向の豪快弾、パのバッテリーも脱帽
外角シンカーを逆方向左中間スタンドへ運ぶ規格外の一発を披露した
ABEMA TIMES
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阪神・佐藤輝明がオールスターで天井直撃の超特大飛球、球場全体が見上げた
東京ドームの天井に直撃する特大打球を放ち、球場全体がどよめいた
ABEMA TIMES
2026年7月28日
2026年7月27日
2026年7月24日
2026年7月23日
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藤浪晋太郎が甲子園球場で「凱旋登板」現地の反応を阪神ファンがレポート
藤浪晋太郎がDeNAの先発として、4年ぶりに甲子園に凱旋登板したとのこと
livedoor ECHOES
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また阪神戦に登板してくる？藤浪晋太郎へ阪神OB懸念「DeNAは次も…」
日刊ゲンダイDIGITAL
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阪神・石井大智 8月に復帰できる可能性…負傷後初の実戦形式登板
7月22日のライブBPでは打者4人に24球を投じ、最速140キロ台後半をマーク
デイリースポーツ
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「声援足りないよ！」阪神の応援団員が喝入れる様子を公開「声小さい！」
応援団員が「ナゴヤやマツダより声小さい」と促す様子が公開されている
livedoor ECHOES
2026年7月22日
2026年7月21日
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阪神が四国ILのガルシア外野手を獲得、連覇へ打線強化に動く
28歳の右打者は前半戦だけでリーグの年間本塁打記録に並ぶ実績を持つ
フルカウント
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セ・リーグ連覇へ…阪神が「右の大砲」ガルシアを獲得
メジャー通算5本塁打、今季は18本塁打と長打力に大きな期待が高まる
デイリースポーツ
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DeNAの新外国人・エンカーナシオンがエグ過ぎて…阪神ファンが嘆く
エンカーナシオンの3ラン本塁打などで、阪神がDeNAに0ー7の大敗を喫する
livedoor ECHOES