『バック・トゥ・ザ・フューチャー』くじ登場 ─ ファン必見の賞品ラインナップ発表

ハズレなしのオリジナルくじ『フリューくじ』より、『フリューくじ バック・トゥ・ザ・フューチャー』が2025年10月24日より登場だ。ローソン、ミニストップ、ホビーショップ、書店などにて順次発売となる。

今年で公開40周年を迎える、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の多彩なアイテムがラインナップ「TIME MACHINE」や「アインシュタイン」のぬいぐるみ、さらに40周年記念アートを使用したアイテムなどファン必見アイテムだ。A～G賞、『ラストゲット』賞、『ダブルゲット』賞の全賞詳細が公開された。

A賞、『ダブルゲット』賞には、シリーズ第1作目「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の「TIME MACHINE」が1/24スケールのダイキャストモデルで登場。タイヤは回転、ドアは開閉可能で、『フリューくじ』オリジナルホバーボードが付属。さらに、ナンバープレートは40周年仕様でコレクション性も抜群だ。

B賞は、ドクの愛犬「アインシュタイン」のぬいぐるみで、尻尾をにぎると前足が上がる、遊び心あふれる仕掛けも楽しめるアイテム。C賞のトートバッグはブラック・オレンジの2色展開。A4サイズが収納でき日常使いにも最適です。D賞は、スマホケースと組み合わせて使えるネックストラップ、E賞は映画40周年記念アートを贅沢に使用した、手軽に持ち運べるミニタオル。F賞は暗闇で光る蓄光ラバーキーホルダーで、バッグや小物のアクセントとしても活躍します。G賞はA3サイズのアートポスターで、壁に飾るだけで映画の世界観を楽しめるアイテムだ。

『ラストゲット』賞には、シリーズ第2作目「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の飛行バージョンを再現した「TIME MACHINE」。飛行バージョンにタイヤが変形、ドアは開閉可能で、『フリューくじ』オリジナルホバーボードが付属。

『ダブルゲット』賞は、くじ券の半券に記載されたIDナンバーで応募された方の中から、抽選で合計50名様にプレゼントされる。

A賞： BAC K TO THE FUTURE TIME MACHINE（全1種／約18cm）

B賞： アインシュタイン ハンズ アップ ぬいぐるみ （全1種／約17cm）

C賞：トートバッグ（選べる全2種／袋部分約30cm）

※いずれか1つになります。

D賞：ネックストラップ（選べる全5種／全長約150cm）

※いずれか1つになります。

※いずれか1つになります。

※いずれか1つになります。

※いずれか1つになります。

『ラストゲット』賞： BAC K TO THE FUTURE II TIME MACHINE（全1種／約18cm）

『ダブルゲット』賞： BAC K TO THE FUTURE TIME MACHINE（全1種／約18cm）

1プレイ790円（税込）。7等級、全29種。10月24日（金）より順次発売予定。ローソン、ミニストップ、ホビーショップ、書店などにて。