¡¡Âç³Ø3Âç±ØÅÁ¤Î½éÀï¤È¤Ê¤ë½Ð±À±ØÅÁ¡Ê13Æü¡Ë¤ÇÁ°²óÇÆ¼Ô¤Î¹ñ³Ø±¡Âç¤¬2»þ´Ö9Ê¬12ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï½Ð±À¤ÈÁ´ÆüËÜ¤òÀ©¤·¤ÆÂç³Ø2´§¤òÃ£À®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯1·î¤ÎÈ¢º¬¤Ï3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÆ±°ìÇ¯ÅÙ¤Ë3Âç±ØÅÁ¤òÀ©¤¹¤ë¡Ö3´§¡×¤Ø¤ÎºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö6¶è´Ö45.1¥¥í¡×¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë½Ð±À¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¾¡Éé¡×¡Ö¶è´Ö¤´¤È¤ËÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯½ç°Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤â1¶è¡¦ÃæÂç¤«¤é2¶è¡¦ÁáÂç¡¢3¶è¡¦¾ëÀ¾Âç¤È¼ó°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤Ï4¶è¤ÎÄÔ¸¶µ±¤¬17Ê¬20ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤Î²÷Áö¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢5¶è¤Î¹â»³¹ëµ¯¤È10.2¥¥í¤ÎºÇÄ¹¶è´Ö.6¶è¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¾å¸¶Î°æÆ¤¬½ç°Ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¡Ö4¶è¡¢5¶è¤Ç¾¡¤Æ¤ëÍ½´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼¡¤ÎÁ´ÆüËÜ¡Ê11·î2Æü¡Ë¡¢È¢º¬¡ÊÍèÇ¯1·î2¡¢3Æü¡Ë¤âÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿Á°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¡£ÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢È¢º¬2Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÀÄ³ØÂç¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡3Âç±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Åçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿NHKÄ«¥É¥é¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±ÂçºîÀï¡×¤òÈ¯Îá¤·¤¿¤¬¡¢1¡Á4¶è¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿1¡¢2Ç¯À¸Áª¼ê¤¬¡Ö²½¤±¤Æ¡×¤¯¤ì¤º¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤Ë1Ê¬40ÉÃÃÙ¤ì¤Î7°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î»´ÇÔ¤Ë¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±ÂçºîÀï¤ÎÅÀ¿ô¡© 0ÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸¶´ÆÆÄ¤¬¹ñ³Ø±¡Âç¤Î¶¯¤µ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¶ðÂç½Ð¿È¤Î¡ËÁ°ÅÄ´ÆÆÄ¤Î²Æ¹ç½É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬²æ¡¹¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É·Ï¤Î¡Ë¥È¥é¥Ã¥¯Îý½¬¤Ê¤É¡ã¶ðÂô·Ï¤ÎÎý½¬¥á¥½¥Ã¥É¡ä¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬½Ð±À¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥é¥¹¥È¤Î¡ã¹Ê¤ê½Ð¤·¡ä¤òÈ¯´ø¤¹¤ì¤Ð·ë²Ì¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Â³¤±¤Æº£¸å¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¶è´Ö¤¬¡Ë10¥¥í°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÊÀÄ³ØÂç¤Ï¡Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ËÉÙ¤À¤·¡¢¡Ê8¶è´Ö106.8¥¥í¤Î¡ËÁ´ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë4Ç¯À¸¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¡£Âç³Ø¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤À®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á´ÆüËÜ¤È¡Ê10¶è´Ö217.1¥¥í¤Î¡ËÈ¢º¬¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÈá´ê¤ÎÈ¢º¬½éÀ©ÇÆ¤Ëº£ÅÙ¤â¤Þ¤¿ÀÄ³ØÂç¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤«¡£
