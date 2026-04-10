元日本テレビアナウンサーの多昌博志（たしょう・ひろし）さんが７日午前５時１５分に多発肝腫瘍のため神奈川県川崎市の病院で死去していたことが１０日、分かった。６３歳だった。出身は神奈川県。葬儀は近親者のみで執り行われる。喪主は妻の昌代（まさよ）さん。社葬の予定はない。多昌さんは中央大を卒業し８５年に日本テレビに入社。主にスポーツ中継を担当した。プロ野球やサッカー、世界陸上や箱根駅伝実況で活躍。２０