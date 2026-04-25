嶋津雄大今季から視覚障害クラスでパラ陸上に挑戦する嶋津雄大（GMOインターネットグループ）が24日、ラバトで行われたラバト・グランプリの男子5000メートル（視覚障害T13）で14分3秒45の世界新記録をマークして優勝した。2017年にモロッコの選手が樹立した従来の記録を17秒24更新した。進行性の「網膜色素変性症」のため、視界の下部と両端が欠けているという26歳の嶋津は、創価大時代に東京箱根間往復大学駅伝に4度出場し、