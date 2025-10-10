10月12日スタートの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）に出演するSnow Manの目黒蓮が、北海道・日高地方でロケを敢行。それにちなみ、HBC北海道放送の公式SNSで公開されたコメント動画で北海道の方言を披露した。

【動画】北海道の方言を披露する目黒蓮

■目黒蓮「なまら嬉しい」笑顔で北海道の方言を披露

目黒は重めの前髪に黒縁メガネをかけ、白のヘンリーネックTシャツにバーガンディのパーカーを羽織って登場。背景には、広々とした牧場のような風景が広がっている。

「とても」を意味する北海道の方言「なまら」を使い、「北海道のみんなが観てくれたら、なまら嬉しい」とメッセージを届けると、はにかんだ笑顔を見せた。

続けて「絶対見てくれるっしょ？」と呼びかけたあと、少し不安げに「あってる？」と両手を組み、祈るようなポーズで笑顔を見せた。

SNSでは「なまらかわいい」「合ってる？がかわいすぎる」「北海道弁うれしい」「15秒にめめのかわいいところ凝縮」「道民悶絶」「癒された」「重め前髪が新鮮」など、反響が広がっている。

