目黒蓮「なまら嬉しい」と北海道の方言披露＆“合ってる？”の照れ笑いに「かわいすぎる」とファン悶絶！重め前髪×黒縁メガネのビジュアルも話題
10月12日スタートの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）に出演するSnow Manの目黒蓮が、北海道・日高地方でロケを敢行。それにちなみ、HBC北海道放送の公式SNSで公開されたコメント動画で北海道の方言を披露した。
【動画】北海道の方言を披露する目黒蓮／【画像】目黒蓮＆妻夫木聡＆佐藤浩市の豪華3ショット／すでにチームワークバッチリな『ザ・ロイヤルファミリー』出演陣
■目黒蓮「なまら嬉しい」笑顔で北海道の方言を披露
目黒は重めの前髪に黒縁メガネをかけ、白のヘンリーネックTシャツにバーガンディのパーカーを羽織って登場。背景には、広々とした牧場のような風景が広がっている。
「とても」を意味する北海道の方言「なまら」を使い、「北海道のみんなが観てくれたら、なまら嬉しい」とメッセージを届けると、はにかんだ笑顔を見せた。
続けて「絶対見てくれるっしょ？」と呼びかけたあと、少し不安げに「あってる？」と両手を組み、祈るようなポーズで笑顔を見せた。
SNSでは「なまらかわいい」「合ってる？がかわいすぎる」「北海道弁うれしい」「15秒にめめのかわいいところ凝縮」「道民悶絶」「癒された」「重め前髪が新鮮」など、反響が広がっている。