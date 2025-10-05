¡Ú7°Ì¡Á12°Ì¡Û10·î6Æü(·î)¤Î±¿Àª¤òÈ¯É½¡ªËèÆü12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°♡
¡Ú7°Ì¡Û²µ½÷ºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¶ì¼ê¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢º£Æü¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤â¡Ö¼Â¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¡¢¼«¿®¤âÍ¯¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í½Äê¤ò·è¤á¤¹¤®¤º¡¢¤½¤Î¾ì¤½¤Î¾ì¤Îµ¤Ê¬¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬±¿µ¤¤òÀ¸¤«¤¹Èë·í¡£¿Í¤È¤ÎÌóÂ«¤âºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¤È¡»¡£
Îø°¦±¿
ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Áê¼ê¤Îµ¤Ê¬¤òÌÀ¤ë¤¯¤Ç¤¤ëÎø°¦±¿¡£Áê¼ê¤ÎÉ½¾ð¤ò´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃÂê¤ä¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â½ý¤Ä¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾éÃÌ¤ÏNG¡£¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢Í§¤À¤Á¤È°ì½ï¤ËÃµ¤¹¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¾Ð´é¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¶â¤È¤Î±ï¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë±¿µ¤¡ªÉáÃÊ¤ÏŽ¢²æËý¤·¤Ê¤¤ã¡ÄŽ£¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤É¤â¡¢º£Æü¤ÏOK¡ª¹âµéÉÊ¤è¤ê½îÌ±Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÊª¤¬¶â±¿¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¾®¤µ¤á¤Î¥Ý¡¼¥Á
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥Ô¥ó¥¯¥´¡¼¥ë¥É
¡Ú8°Ì¡Û¼Í¼êºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
º£Æü¤ÏÄ¾´¶¤¬¤È¤Æ¤â±Ô¤¯¤Ê¤ë±¿µ¤¡£ÆÃ¤ËÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°Äó¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤¯¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤ò¿©¤¤»ß¤á¤¿¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤¤½ÐÍè»ö¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤ê¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Îø°¦±¿
¤Õ¤¿¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ì¤Íè¤Î·×²è¤ä´õË¾¡¢ÌÜÉ¸¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¤½¤ÎÏÃÂê¤¬¡¢´Ø·¸¤òÂç¤¤¯¿ÊÅ¸¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¥¢¥ê¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð²ñ¤¤¤Ï¥Û¥Ã¤È¤Ç¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î¾ì½ê¤ÇÉñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶â±¿
¸½¾õ¤òÃ²¤¤¤Æ¥¸¥á¥¸¥á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢Ž¢¤â¤·¤â¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡ªŽ£¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤Æü¡£¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¶â¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¥°¥Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë±¿µ¤¤Ç¤¹¡ª¿Æ¤·¤¤¿Í¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ê¤¢¤¦¤Î¤â¡»¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¤Ï¤¬¤
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È
¡Ú9°Ì¡Û²´µíºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢º£Æü¤Ï¥°¥ó¤È¿¼¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ê¤Ë¤ò¡¢Ã¯¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤¹¤ë¤È¡¢Êª»ö¤¬¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¿Ê¤ß¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¼«¿®¤â¿¼¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿
ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏÃ¯¤«¡¢º£Æü¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤È¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËÜ²»¤È¸þ¤¤¢¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶â±¿
¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤Ä¤¤¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ºâÉÛ¤Ë¥ì¥·¡¼¥È¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤Î°¤¤ÊÊ¤Ë¡¢Ž¢¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ž£¤È¡¢´¶¤¸¤½¤¦¤ÊÆü¡£¤Ç¤â¡¢¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤âÍ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¥¦¥©¥Ã¥Á
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥Ñ¡¼¥×¥ë
¡Ú10°Ì¡Û²´ÍÓºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¤¤¤Ä¤â¤Ï¾¯¤·¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡ÖÈè¤ì¤ë¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¡¢º£Æü¤Ï´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤±¤Ð¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¤É¤¿¼¸ÆµÛ¤ò¤·¤¿¤ê¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡»¡£
Îø°¦±¿
´Ø·¸¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤Ê¤Ë¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¤Ê¤«¤Ç¿´¤¬ÍÉ¤ì¤ä¤¹¤¤Îø°¦±¿¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢È¯¸À¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¡£¡Ö¤³¤¦¤¹¤ë¡×¤È¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£Æü¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÏÃ¤ÏÈò¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿
Ž¢ÀäÂÐ¤ËÌÙ¤«¤ë¤«¤éŽ£¤Ê¤É¤È¡¢Éû¶È¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶â±¿¥À¥¦¥ó¤Î²ÄÇ½À¡£ºÇ½é¤«¤éÃÇ¤ëÁ°Äó¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¾¯¤·¤Ç¤â·ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¥¥Ã¥Ñ¥ê¤ÈNO¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥é¥¤¥é¥Ã¥¯
¡Ú11°Ì¡Û»â»ÒºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤¹¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤Ê¡×¤È¿´¤«¤éËþÂ¤Ç¤¤½¤¦¡£È¿ÂÐ¤Ë¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Èµ¤¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤È¡»¡£¥»¥ë¥Õ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤äÄ¹¤á¤ÎÆþÍá¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
Îø°¦±¿
Îø¿Í¤Ø¤ÎÏ¢Íí¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤±¿µ¤¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤â¤¢¤ë¡£Ã¯¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡£ÆÉ½ñ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÀÎ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£
¶â±¿
Í½ÁÛ³°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ê¶â±¿¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ã¯¤«¤ÎÏÃ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤ªÎé¤ò¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¡£¤¿¤À¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤Î¤â¡¢±¿µ¤¤òÀ¸¤«¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥Á¥ã¡¼¥à
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É
¡Ú12°Ì¡ÛÅ·ÇéºÂ
Áí¹ç±¿¡§¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¼«Ê¬¤Î¿´¿È¤È¿¿¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤¤¢¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆü¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨Ë»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¿©»ö¤Î»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡£¿©»öÃæ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤ò¸«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Îø°¦±¿
Ãç¤Î¤¤¤¤Í§¤À¤Á¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¼ñÌ£¤ËË×Æ¬¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Îø¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¶á¤Å¤¯ÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¤½¤¦¡£¹²¤Æ¤ºÃå¼Â¤ËÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ß¤Æ¡£Îø¤ÎÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÍ·¤Ó¤¬å«¤ò¿¼¤á¤ëÌ£Êý¤Ç¤¹¡£
¶â±¿
Ž¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤Êª¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ªŽ£¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¶â±¿¡£¥»¥ó¥¹¤ä¼ñÌ£¤¬°ã¤¦Í§¤À¤Á¤ÈÇã¤¤Êª¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢·¡¤ê½Ð¤·Êª¤Ë¶á¤Å¤±¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤·Ú¤ËÇã¤¨¤ëÃÍÃÊ¤Î¾¦ÉÊ¤òÃµ¤¹¤³¤È¤â¡¢±¿µ¤¤òÀ¸¤«¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥Þ¥¹¥¯
¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡§¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼