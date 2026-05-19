◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―巨人（１９日・いわき）勝負強い打撃で大きな追加点をもぎ取った。１―０の初回２死三塁。大城は高橋の速球を痛烈なゴロで中前に運んだ。「打ったのは真っすぐです。いい流れに乗って打席に立てました。ランナーをかえせてよかったです」。平山の先頭打者弾の後、２死から４番・ダルベックが来日初三塁打。もう１点が欲しい状況で５番の仕事を果たした。今季は打率３割２分３厘と好調。得点