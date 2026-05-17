「今すぐアルコールを出せ」深夜便で暴れる迷惑女性客　そんな中、ビールを頼んだ男性にCAが見せた神対応【後編】キャリコネニュース

深夜便で暴れる女性客 そんな中ビール頼んだ男性客に見せたCAの神対応

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 南アジア勤務の40代男性が、深夜便で起きた騒動の一部始終を明かした
  • 外国人女性が座席トラブルで英語の放送禁止用語を連呼する事態に遭遇
  • 酒が飲めないと知った女性は激昂し、前の座席を蹴りまくったという
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