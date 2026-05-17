バーバリー ビューティの人気リップコレクション「バーバリー ブリット シャイン」から、ロンドンの街並みに着想を得た秋の新色が2026年6月4日（水）より登場します。アーバンで洗練されたニュートラルカラーは、ひと塗りで上品なツヤと透明感を演出♡うるおい感たっぷりの軽やかなテクスチャーで、毎日のメイクをよりモダンにアップデートしてくれる注目のコレ