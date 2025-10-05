家事が苦手だからといって、すべて奥さんに任せる男性もいますが、世の中にはもっと悪質な人もいるようです。それは、あえてうっかり夫を演じることで、奥さんに頼まれないようにするというもの。しかし、そんな作戦がうまくいくわけもないですよね。

今回は、うっかり夫を演じて家事から逃げ続けた男性が妻に捨てられた話をご紹介いたします。

うっかり夫を演じて家事をサボる

「妻に家事を分担しようと提案され、どうしてもやりたくなかったんです。SNSを見てたら『ゴミ出しなんて気づかないフリして家を出ればいい』という投稿があって、即実行。その後も妻に頼まれてた家事をわざと失敗したり忘れたりと、うっかり夫を演じることで、だんだん妻から家事を催促されることはなくなったんです。SNSの有識者に感謝してたら、なんと妻には俺の作戦がすべてバレていて、離婚を告げられました……」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 家事から逃げようとするなんて卑怯ですよね。家事は夫婦で協力しなければいけないのに、SNSで得た情報を鵜呑みにして奥さんに負担をかけた以上、離婚されても仕方ないでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。