18日は大分県や兵庫県で、今年（2026年）全国で初の猛暑日を観測。【写真を見る】夏の家計を圧迫する“無意識出費”とは？暑さが前倒しでやってくるなか、「夏の出費」も前倒しで家計に影響を与えているようです。313地点で真夏日観測大分・兵庫では35.3℃の猛暑日山形純菜キャスター:5月18日は全国的にも暑くなり、大分・日田市、兵庫・豊岡市で35.3℃と2026年初の猛暑日となりました。また、30℃以上の真夏日が313地点となりま