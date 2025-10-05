フィリーズと対戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手」で出場。0-0の2回に2点タイムリーを浴び、先制を許した。その際、右翼手テオスカー・ヘルナンデスの緩慢な動きをネット上のファンが指摘していた。

シチズンズ・バンク・パークで、試合前から敵地ファンの大ブーイングを浴びた大谷。初回は三者凡退としたが、2回は先頭ボームに四球、続くマーシュに中前打を浴びて無死一、二塁のピンチを迎える。続く6番リアルミュートに右中間三塁打を浴びて2点を失った。

ここで打球を追いかけた右翼手ヘルナンデスだったが、最後は中堅手パヘスに任せたのか、追うのを止めてしまった。結果的にボールはフェンスまで達し、2者が生還。打者走者も三塁まで達した。その後に犠飛で大谷は3点目も失った。

X上の日本ファンは「テオの守備で2点もらったと言っても過言じゃないな、ありゃひでえよ」「なんでテオ諦めたw これで三塁いかれるのはキツいな」「テオちょっとココであれはねぇわ、流石に」「このテオはいかん、、、、スライディングして止めてくれよ」「は？テオ何やってんの」「何が問題って簡単に諦めてパヘスに任せっきりしたことだろなんだあの態度は」などと不満が噴出していた。



（THE ANSWER編集部）