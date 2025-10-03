人生を変えたい40代独身OL、「100日で1000個捨てチャレンジ」を開始！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「シンプルに暮らす40代独身OLあき」さんが、新企画『100日で1,000個捨てるチャレンジ』をスタート。第1弾動画では、Day1～Day7までの捨て活をまとめて公開し、早くも79個のモノを手放した様子を紹介している。
あきさんはこれまでにも断捨離やシンプルライフを発信してきたが、今回は“本気モード”だという。「ここ数年の捨て活で頭がクリーンになり、叶えたい夢が見つかりました。でも日々の忙しさで全く前に進めていなくて…。多すぎるモノは夢を叶える足かせになると気づき、再び超断捨離に挑戦することにしました」と語る。その夢とは、K-POP遠征の資金づくりや資格取得、Kindle本出版。不要品を売却して夢の実現につなげたいと話している。
「片付けが苦手な方でも一緒に始めやすい内容」と自信を語るあきさん。初日は玄関や宅配便、郵便物、家電の説明書類の整理から始め、「捨て方がわからないものを放置しがち」と多くの人が共感するお悩みをシェア。未開封の国税局からの封筒を「ちょっとびっくりした」と開封し対応するなど、日常の“あるある”を挟みながら断捨離のハードルを下げている。
バッグやポーチ、財布の中身では、レシートやお菓子のゴミ、ボロボロのポーチなどを手放し、「毎日ゴミを持ち歩いていたと思うと萎えますね」と本音を吐露。さらに文具整理では「ペン1本すら捨てられない人の部屋は一生きれいにならない」と、自分への戒めを込めた言葉も印象的だ。コスメ試供品やキッチンの調味料、冷蔵庫の保冷剤まで徹底的に処分し、「モノを減らす第一歩は”使い切ること”」と断捨離哲学をのぞかせた。
キッチンでは「便利グッズって最初は便利なんですけど、結局私には不要になるケースが多い」と、生活スタイルを見直すきっかけも。本棚整理では読書ノートを書き終えた本10冊をフリマアプリに出品。「基本的に1,000円以上の利益が出るものしか出さないけれど、本は出品が簡単なのでよく売っています」と出品ルールも明かした。
結果、7日間で合計79個を手放し、「良い滑り出し」と振り返ったあきさん。動画の最後には「すでに1,000個の雲行きはあやしい（笑）」と笑いながらも、次回はベッド下収納とクローゼットの片付けを予告。さらに、過去の「1,000個捨てチャレンジ後の変化」動画も紹介し、「片付けで人生は変わる」と強いメッセージを伝えている。
40代独身女性として東京でシンプルに暮らす日常を発信するあきさん。「一緒に捨て活をして新しい年を気持ちよく迎えたい」と語るその挑戦に、今後も注目が集まりそうだ。
あきさんはこれまでにも断捨離やシンプルライフを発信してきたが、今回は“本気モード”だという。「ここ数年の捨て活で頭がクリーンになり、叶えたい夢が見つかりました。でも日々の忙しさで全く前に進めていなくて…。多すぎるモノは夢を叶える足かせになると気づき、再び超断捨離に挑戦することにしました」と語る。その夢とは、K-POP遠征の資金づくりや資格取得、Kindle本出版。不要品を売却して夢の実現につなげたいと話している。
「片付けが苦手な方でも一緒に始めやすい内容」と自信を語るあきさん。初日は玄関や宅配便、郵便物、家電の説明書類の整理から始め、「捨て方がわからないものを放置しがち」と多くの人が共感するお悩みをシェア。未開封の国税局からの封筒を「ちょっとびっくりした」と開封し対応するなど、日常の“あるある”を挟みながら断捨離のハードルを下げている。
バッグやポーチ、財布の中身では、レシートやお菓子のゴミ、ボロボロのポーチなどを手放し、「毎日ゴミを持ち歩いていたと思うと萎えますね」と本音を吐露。さらに文具整理では「ペン1本すら捨てられない人の部屋は一生きれいにならない」と、自分への戒めを込めた言葉も印象的だ。コスメ試供品やキッチンの調味料、冷蔵庫の保冷剤まで徹底的に処分し、「モノを減らす第一歩は”使い切ること”」と断捨離哲学をのぞかせた。
キッチンでは「便利グッズって最初は便利なんですけど、結局私には不要になるケースが多い」と、生活スタイルを見直すきっかけも。本棚整理では読書ノートを書き終えた本10冊をフリマアプリに出品。「基本的に1,000円以上の利益が出るものしか出さないけれど、本は出品が簡単なのでよく売っています」と出品ルールも明かした。
結果、7日間で合計79個を手放し、「良い滑り出し」と振り返ったあきさん。動画の最後には「すでに1,000個の雲行きはあやしい（笑）」と笑いながらも、次回はベッド下収納とクローゼットの片付けを予告。さらに、過去の「1,000個捨てチャレンジ後の変化」動画も紹介し、「片付けで人生は変わる」と強いメッセージを伝えている。
40代独身女性として東京でシンプルに暮らす日常を発信するあきさん。「一緒に捨て活をして新しい年を気持ちよく迎えたい」と語るその挑戦に、今後も注目が集まりそうだ。
関連記事
都内1LDKを購入した独身女性が明かす“後悔ポイント”と“買って良かった理由”
【宅建士が解説】新築マンション購入の流れと費用 “不透明な手続き”を6ステップで徹底解説
宅建士が実体験で語る「知らなきゃ損する新築マンション購入で絶対見逃せないポイント」
チャンネル情報
心豊かに過ごす「シンプルライフ」に憧れるアラフォーです。片付け,資格勉強,ジュエリーに目覚め、2023年、時間を作るため1,000個以上のモノを手放す。2024年、増えた時間でYoutubeと資格勉強開始。2025年、記憶に残らない消費を控えるべく、なるべく買わない暮らしスタート。