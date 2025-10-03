どうしてこんなカタチになった!?「Pillow」という名の岩石「枕状溶岩」から、海底がどこで作られるのかがわかる【深海の石1】

海の底にある岩石は、地球のひみつをたくさん教えてくれます。なぜなら、海底にある岩石は、陸上のものよりもマントルに近く、地球内部の情報をたくさんもっているからです。

そのような、深い海から採取した、地球のひみつを教えてくれる岩石たちを紹介するこの「深海の石」シリーズ、第1回は「枕状溶岩」です。

マグマが流れながら冷えて固まった溶岩

この岩石は「枕状溶岩」と呼ばれるもの。英語では「Pillow lava」といい、海底で流れ出たマグマが固まって出来た岩石（溶岩）です。ソーセージのような、細長い枕のような形をしていることから、この名で呼ばれています。

なぜ、この岩石は「枕状」をしているのでしょうか？

これは粘り気の少ない玄武岩質のマグマが海の底でドロドロと流れ出ると、水で急に冷やされて、楕円体のような形で固まります。

ただ、このとき固まるのは表面だけで、中身はまだドロドロです。その状態で、うしろから新しいマグマにどんどん押されるので、ソーセージの皮のようになった表面の一部が破れて、ふたたび流れ出します。すると、表面だけが再び固まっては流れ出すということを繰り返し、やがて枕のような形の溶岩がいくつも出来るわけです（冒頭の図1：海底上部に広がっている「枕状溶岩」）。

実は、海洋の底（海洋地殻）の上部は、このような枕状溶岩が積み上がって出来上がっています。

採取したのは、ちくわみたいな“枕”だった!?

この枕状溶岩はインド洋の海嶺のひとつ「中央インド洋海嶺」の深海から持ち帰ったものです。

この写真は、深い海の底から持ち帰ってきた枕状溶岩です。真ん中に穴が空いていますね。これはマグマが流れ出たあとの空洞なんです。

どうして、ちくわのような穴が空くのでしょうか。

それは、長い時間、水中で溶岩がどんどん流れていくと、外側のソーセージの皮のようなところが内側に向かって厚くなり、やがて写真のように細いトンネルになるからです。

外側の皮のところが薄いと水圧で潰れてしまうので（実際にそのようなものも海底で見かけます）、細い穴になるまで外側が厚くなり、溶岩がうまく流れ終わって中空のままになると、このようにちくわの形になります。ちなみに、流れた一番先の溶岩はそれ以上流れ出ないので、真ん中に穴はなく、すべて詰まっています。

海洋地殻をつくる岩石だった！

写真をよく見ると、断面の外周部が少し黒っぽいのがわかります。

これは、水に触れて急冷されて、岩石に含まれる成分の一部がガラス質（結晶になっていない固体）になったところです。むやみに触るとガラスの破片が手に刺さることがあり、注意する必要があります。

一般に、玄武岩は黒色や濃い灰色をしているのですが、枕状溶岩は玄武岩質にもかかわらず赤黒っぽい色や緑っぽい色をしています。これは、マグマとして海中に噴出してから時間がたち、含まれていたガラス質が変質したからです。ガラスは溶岩の中でもっとも変質しやすいものです。

それと、割れ目のような筋が中心から放射状に入っているのが見えるでしょうか。これも水に急冷されて収縮したときに出来たもの（節理）です。

この枕状溶岩を採取したインド洋の海底は、「海嶺」と呼ばれる場所です（中央インド洋海嶺）。海嶺とは、火山活動の盛んな海底の山脈のことです。中でも、そこから新たな海洋プレートが作られ、海洋底が広がり始めているところは、「海洋中央海嶺」と呼びます。そこはまた両側に広がる二つの海洋プレートの境界でもあります。この岩石を採取したのは、そんな中央海嶺のあたりです。

海の底となる海洋地殻を構成する岩石そのものです。これを採取して詳しく調べることで、地球の表面（地殻）がどのように出来上がったのかという謎を少しずつひもとくことができます。最近海洋底のつくり方について新しいモデルもJAMSTEC（ジャムステック）から提出されました。

海底にあるはずの枕状溶岩が陸地で見られる理由

実は、この水の中で出来る枕状溶岩は、陸地でも見られます。

もちろん、日本にもあります。それも、山の中にあったりします。かつて、そこが海の底だった証拠です。

例えば、伊豆半島（静岡県）の山の中には、道路から見られる枕状溶岩があります。「一色の枕状溶岩」と呼ばれていて、「伊豆半島ジオパーク」の見所のひとつになっています。

海底はどこでつくられているのか!?

どうして地球は、今このような姿をしているのか。

そんな根源的なひみつにかかわる一端を、この枕状溶岩は教えてくれます。

この図4は海底の年代を表しています。

海底は中央海嶺でつくられるので、その年代は赤い部分の現在（0）となります。海底は沈み込み帯でふたたびマントルへと沈み込んで地球の表面からなくなります。そのため2億年より古い海底はほとんどありません。場所は中央インド洋海嶺付近（図3の赤丸）。採取したのは水深約2200 mの深海でした。

インド洋には海嶺が三つあり、隣り合う三つのプレート（アフリカプレート、南極プレート、インド・オーストラリアプレート）の海底がゆっくりつくられながら広がっています。

この海嶺のあたりには、地球のひみつを教えてくれる岩石がたくさんあるのです。

