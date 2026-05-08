妊活というと、まずホルモンや年齢の問題が語られる。だが実は、妊娠の土台には「代謝」という見えにくい要素がある。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』から、内容の一部を特別公開する。なぜ筋肉と「不妊症」に関係があるのか？肥満や過体重と並んで、不妊症も世界中で増加して