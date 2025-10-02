¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ËÎ×¤à£²£·¿ÍÈ¯É½¡¡£Í£ÆÀÆÆ£¸÷µ£¤¬½é¾·½¸
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï£²Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡Ê£±£°Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡Ë¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ê£±£´Æü¡¢Ì£¥¹¥¿¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼£²£·¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡¢£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¤é¤¬½çÅö¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢£¹·î¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Çº¸Â¼ó¤òÄË¤á¤¿£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡££Í£ÆÀÆÆ£¸÷µ£¤¬½é¾·½¸¡££Í£ÆÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢£Í£ÆÁêÇÏÍ¦µª¤¬Éüµ¢¡£°ú¤Â³¤£Ä£ÆÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡Ú£Ç£Ë¡Û
¡¡ÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¡Ë
¡¡ÂçÇ÷·É²ð¡Ê¹Åç¡Ë
¡¡ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë
¡Ú£Ä£Æ¡Û
¡¡Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê£Æ£ÃÅìµþ¡Ë
¡¡Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë
¡¡ÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡ÅÏÊÕ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë
¡¡°ÂÆ£ÃÒºÈ¡ÊÊ¡²¬¡Ë
¡¡À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¥¢¡¼¥Ö¥ë¡Ë
¡¡ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë
¡Ú£Í£Æ¡¢£Æ£×¡Û
¡¡±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë
¡¡°ËÅì½ãÌé¡Ê¥²¥ó¥¯¡Ë
¡¡ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë
¡¡³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¡
¡¡ÁêÇÏÍ¦µª¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë
¡¡¾®Àî¹Ò´ð¡Ê£Î£Å£Ã¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë
¡¡Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
¡¡Æ²°ÂÎ§¡Ê£Å¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë
¡¡¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë
¡¡ÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë
¡¡Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¡Ë
¡¡ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë
¡¡º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë
¡¡ÀÆÆ£¸÷µ£¡Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë
¡¡Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë
¡¡Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë