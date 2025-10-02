「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース８−４レッズ」（１日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手が１点リードの六回に無死満塁のピンチを招くも、鮮やかに切り抜けてリードを守った。本拠地は総立ちで右腕に拍手を送った。

初回にテオスカーの失策をきっかけに２点を失った山本。だが以降はしっかりと立ち直り、打者１３人連続アウトの離れ業を見せた。

しかし六回、連打で無死一、二塁のピンチを背負う。さらにラックスのたたきつけた打球は不運にも三塁内野安打となり無死満塁と絶体絶命の状況となった。ここでプライアー投手コーチがマウンドへ。落ち着いて状況を整理した。

ここでヘイズは遊撃へのゴロを放ち、ベッツがバックホームしてフォースアウトに。続くスチュワートの打席ではロートベットが急きょタイムをかけてしまうハプニングに本拠地も騒然となったが、動揺は見られず。最後は外角のカーブで空振り三振を奪い、２死までこぎつけるとスタンドのファンは沸き返った。

そしてデラクルーズにはカーブから入り、２球目のインサイドは惜しくもボールに。ベンチの大谷も緊張の面持ちで見つける中、３球目はカーブでファウルを打たせて追い込んだ。ここで観客は総立ちとなりタオルを振る異様な雰囲気に。４球目、５球目とファウルとなったが壮大な「ヨシコール」でスタンドが後押し。最後はカーブで空振り三振を奪い、無失点で切り抜けると大歓声でスタンドが揺れた。

ベンチの大谷もガッツポーズを繰り出して吠えた。右腕がベンチに戻るとナインが笑顔でハイタッチ。チームの結束を示すかのようなワンシーンが広がった。

山本は七回も続投し、２死一、二塁のピンチを招いたところで降板。メジャー移籍後最多１１３球の熱投だった。マウンドを降りる際、本拠地のファンは惜しみない拍手を山本に送っていた。

九回は佐々木朗希が１回を三者凡退に仕留めて地区シリーズ進出が決定。山本が六回を抑えたところが最大のポイントになった。