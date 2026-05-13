◇MLB ジャイアンツ6-2ドジャース(日本時間13日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手が、7回途中今季ワーストの5失点で降板し3敗目。試合後に自身の投球を振り返りました。試合は1-0の3回に9番打者に同点ソロを被弾。その後、大谷翔平選手の7号ホームランで再び援護点を貰いましたが、5回には8番、9番打者に2者連続ホームランを許して勝ち越しされると、7回には先頭から2連打を浴び無死1、3塁のピンチを招き、その後1