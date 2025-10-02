突如現れたCL司会者の美女、正体はなんと…… トルコのサッカーファンは彼女にメロメロ
「我らが代表、ガラタサライのリヴァプール戦の勝利を心から願っています！ トルコはあなたたちを応援しています。ガラタサライ、獅子のように戦って！」
チャンピオンズリーグのロゴをバックに、こんなコメントをInstagramに投稿している美女が話題を呼んでいる。新たなCLプレゼンターと騒がれているのは、イスタンブール出身とされるエイサン・アクソイさんだ。美しいルックスと抜群のスタイルを持ち、アカウント開設から7カ月ほどですでに4万4000人のフォロワーを獲得している。
突如現れたアクソイさん。CL司会者ふうの画像のほか、ガラタサライやフェネルバフチェ、トラブゾンスポル、ベシクタシュなどのサッカーシャツを着た姿も投稿している。ライバル同士であるこれらのクラブのシャツを1人で着るなど炎上してもおかしくないが、フォロワーたちにそんな素振りはみられない。「あなたは完璧な女性だ！」「素晴らしい美しさ」「ああ、彼女は素敵だ」と、すっかりアクソイさんにメロメロだ。
しかしこのAIには謎が多い。初期の投稿ではセクシー系の画像が多く、ターゲットをサッカーファンに切り替えたのはつい最近のようだ。投稿のスタイルは、実在のアルバニアのCLプレゼンターであるエヴァ・ムラティとよく似ている。なんと18禁のコンテンツもあり、そのコンテンツにアクセスするには月額最大771.50ポンドが必要だと『THE Sun』は報じている。日本円にして15万円以上だ。
そして、運営者は果たして誰なのかという謎も残っている。この謎のクリエイターは、AI美女というコンテンツによって果たしてサッカーファンからどれだけの収入を得ているのだろうか。
Instagramで微笑むアクソイさんは、まるで本物の美女。AI技術も進化したものだと思わずにいられない。