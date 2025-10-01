ワコムは、クリエイティブ初心者や日常利用に適した液晶ペンタブレット『Wacom One 14』を9月30日に発売する。14インチの広い作業領域と約750gの軽量デザインを備え、気軽にデジタル制作を始められるモデルだ。Windows、macOS、ChromeOSに対応し、イラストやマンガ制作からPDFへの注釈まで幅広く活用できる。

◼︎初心者にも最適な14インチモデル

ディスプレイはフルHDのIPS方式で、反射防止のアンチグレアと指紋防止加工を施し、集中できる描画環境を実現している。ダイレクトボンディング技術により視差を抑え、紙に描くような感覚を再現。長年培ったワコムのペン技術により、高精度で低遅延な描画と自然な傾き検知も可能だ。

付属の『Wacom Oneスタンダードペン』は充電不要で、2つのカスタマイズボタンを搭載。さらに、ステッドラーやLAMYなど文具メーカー製ペンにも対応しており利便性も高い。

接続はUSB Type-Cケーブル1本のみで可能。DisplayPort Alt ModeやThunderbolt 3以降に対応したPCであれば、電源・映像・データを同時に伝送できる。別売の『Wacom Converter』を用いればHDMIやUSB-A接続にも対応し、環境を選ばず利用することも可能だ。

◼︎豊富なバンドルソフトと学習支援サービス

購入者には以下のクリエイティブアプリやサービスが付属する。学びと制作の両面をサポートする内容で、購入後すぐに創作を始められる。

・CLIP STUDIO PAINT PRO（プレミアムペイントツール）・Magma（ブラウザ上での共同制作）・Concepts（ベクタースケッチアプリ）・パスパルトゥー2（ゲーム感覚で課題をクリアしながらアートを楽しめる）・Foxit PDF Editor（PDF閲覧・編集・注釈ツール）・Skillshare（オンライン学習コミュニティ）・パルミー（イラスト・マンガのオンライン教室）・VRWARE Edu StoryBuilder（子ども向け学習体験）

公式ワコムストアなどで予約受付を開始しており、発売日は9月30日。販売価格は税込39,800円となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）