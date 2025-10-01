◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第１戦 ドジャース―レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間１０月１日）、ポストシーズン初戦のワイルドカードシリーズ第１戦、本拠地・レッズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、６点リードの６回２死一塁の４打席目に３番手右腕・フィリップスから２本目の本塁打となる２ランを放った。

ホームランボールをキャッチしたのは、生まれたときからドジャースファンだというリック・シエラさん（４２）。球場から約５分の近所で育った。「俺たちは翔平を見に来たんだ。彼はいま野球の顔であり、ロサンゼルスは彼を愛している。だからこれは俺だけでなく、息子や娘たちにとっても夢がかなった瞬間なんだ」と大興奮だった。

シエラさんは過去にもホームランボールをキャッチしたことがあるといい、「だから、このボールを自分の前に座っていた日本人の子どもにあげようとしたのだが、周りが『持っていろ』と言うんだ。だから、その日本人家族の電話番号を聞いておくことにした。いつか彼らに渡すかもしれない。それは自分よりも彼らにとっての方がはるかに意味があると思うから。お金ではないんだよ」と、優しい笑みを浮かべた。