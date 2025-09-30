【谷頭 和希】「イオンのフードコート」は閉店しているのに…フードコートが〈高級化〉する異様な事態

SNSにある投稿がされて、「フードコートの店舗撤退」が密かに話題になった。写真には、フードコートなのに店は一軒も映っておらず、あるのは白い壁ばかり。「多くの店が撤退して、ついに最後の一店舗も撤退した。フードコートなのにフードがない」という旨の文章が載せられて、多くの人の間で拡散された。

この投稿は大きな反響を呼び、リプライには「うちの近所のフードコートも同じ感じ」「フードコートですらやっていけないのか」などといったコメントが寄せられている。

しかし、前編『イオンのフードコートが大量閉店…〈ガラガラで、閉鎖状態も〉衰退する地方インフラの現状』で見たように、フードコートのテナントが閉店しているのはほとんどが「イオン」で、「イオンモールのフードコート」は必ずしもそうではない。イオンとイオンモールの二つを混同しているのだ。

では、イオンモールのフードコートはどうか。

私は全国のイオンモールに訪れて中を見て回るのが好きなのだが、印象としてこちらは人で賑わっていることが多い。週末に訪れると、多くのファミリーがいて、それぞれが思い思いに好きなものを食べている風景をよく見かける。

また、近年では一人席（しかも、コンセントがあったりする）の用意がある店舗も増え、勉強したい学生などのシングル層も気軽に行けるようになった。

件のSNS投稿に寄せられたコメントでは、「イオンモールのフードコートも閉店している」といった話があったが、週末のイオンモールのフードコートを見れば、それが苦境に立たされているとは到底思えない。

つまり、ネット上で「私の近くのフードコートもガラガラで……」という投稿があるとき、モールのフードコートを指していることは少ないように思う（例外的に、千葉県にあるイオンモール富津は館内全体が寂しく、フードコートの賑わいがないと聞く）。

もちろん、個々の店舗が閉店して入れ替わる……ということは頻繁にあるはずだ。たとえば、東京・池袋にある「池袋サンシャインシティ」では、ワンフロアまるごとテナントが閉店して11月に入れ替わるそうだが、それでテナントが抜けたままということはあまり聞かない。

これも類推しかできないのだが、イオンに比べてイオンモールの業績が好調なこともそれを裏付けている。営業利益はコロナ禍以降着実に伸びており、コロナ前の水準にまで戻りそうである。

また実は、イオンモールは歴史上2店舗しか閉店していない。2021年に閉店した名古屋みなと店と、2018年に閉店した川口店である（それでも、川口店は2021年リニューアルオープンしている）。

現在、国内にイオンモールは162店舗あるのだから、その少なさが際立つだろう。最後の閉店は2021年で、それから4年間でその他の店舗は閉館していないから、営業が続けられるぐらいには、集客があると考えられる。

「イオン」に比べれば、その好調ぶりは明らかなのだ。何度も言うように、それがそのままフードコートの活況を表しているわけではないが、筆者自身の実感としても、決してイオンモールのフードコートがヤバい、とは思えないのである。

まとめれば、総合スーパーマーケット系のフードコートは確かに苦しい。一方で、それよりも施設面積の大きいモールのフードコートは堅調なのではないか。

その意味で、フードコート自体が苦境に立たされているわけではなく、そのフードコートが「どこにあるのか」によって、二極化しているのだ。

勃興する高級フードコート

フードコートでいえば、近年は、ショッピングモールに付随するものだけでなく、より高級なフードコートも出てきている。

例えば、9月1日に誕生した複合施設・ブルーフロント芝浦には、「カナルダイニングホール」と「グリーンダイニングホール」という2つのフードコートがある。

そこは、チェーン店や格安店が入っているのではなく、どちらかと言えば個人店に近い、値段が高く設定された比較的ハイソな店が入っている。たとえば、海鮮丼の店やビストロなどがある。

ディナータイムはテーブルでオンライン注文をして、それをウェイトレスの人が持ってきてくれる。フルサービスで、従来の意味での「フードコート」感はない。

しかし、本来フードコートは一つの場所にさまざまな飲食店があって、個々人が同じ場所にいながら好きな料理を食べることに特徴がある。そもそも飲食店が「大衆的」である必要はないと言える。

こうした高級フードコートは他にも増えている。

例えば、複合商業施設・グラングリーン大阪に誕生した「タイムアウトマーケット大阪」もその一つ。

タイムアウトマーケットはポルトガル・リスボンにオープンしたフードコートで、それが日本に初進出したのだ。黒を基調にしたシックなデザインの中に、近畿圏の名店が軒を連ねる。ミシュランを獲得した店の系列店などが多数あり、もちろん値段は高めだ。デザインや雰囲気は従来のフードコートと一線を画している。

また、日本橋にある「カミサリー」も高級フードコートとして知られていて、ラインナップは、ベーカリーにタコス、ピザなどおしゃれなメニューばかり。

「高級フードコート」全体が勢いをつけており、これまで画一的だった内装や雰囲気の多様化が進んでいる。「フードコートはオワコンだ」とは全く言えないのである。

こうして見ると、フードコートは適度に淘汰されつつ、新しい形態にどんどんと生まれ変わっている。いわゆる一部の薄利多売のフードコートは「負けるフードコート」にシフトしつつ、高級フードコートのようなフードコートは「勝ち残るフードコート」としてこれから競争を続けていく。このような状態は、業界として見ればむしろ健全だとも言える。

また、SNSでこれだけフードコートの閉店がネタにされているのは、逆にそれだけ私たちの生活にフードコートが根付いてきたからだともとれる。今後も様々な形でフードコートは私たちの生活の一部を支えるはずだろう。ただ、地方のイオンにあるフードコートが消えていくのは少しつらい気もする。

