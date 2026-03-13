12日、東京都港区の「ニュー新橋ビル」で火災がありビル全体が停電するという事故があった。報道によると同日18時5分ごろ地下の機械室の配線が焼けた影響で火事になったものと見られている。 事故直後は警察官がビルの入場を制限するなど混乱もあったが、現在までにけが人などは確認されておらず、日が明けた13日、無事再開している。 同ビルはJR新橋駅前に建つ地上11階、地下4階建てのビルで、ビル内には飲食店や居酒屋、