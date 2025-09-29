逮捕から約6年半、ようやく地上波に復帰した俳優がいる。’19年3月にコカインを使用したとして逮捕され、同年6月には麻薬取締法違反の罪で懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を受けたピエール瀧（58）だ。

「28日、日本テレビ系のバラエティ番組『メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜』に瀧さんが出演しました。MCを務める満島真之介さん、EXITの兼近大樹さんがゲストとドライブ旅を楽しむ内容で、瀧さんは自身が参加するユニット・電気グルーヴの石野卓球さんとの関係などについて語りました。番組放送後、SNSではファンたちから“おかえり”などといった声が上がっていましたね」（スポーツ紙記者）

瀧は21日にもTOKYO MXの番組『キッズが見てる！もしもタレントじゃなかったら』に出演。憧れだったというクレーンの操縦士を体験した模様が放送されている。

「逮捕前に出演していたNHKの連続テレビ小説『とと姉ちゃん』が今年再放送され、瀧さんの出演シーンがカットされずに放送されました。そして、今回の地上波復帰。業界的には“許された”と見られています」（前出・スポーツ紙記者）

テレビ局関係者は、不祥事があったタレントの起用について次のように話す。

「今のテレビ局はタレントの好感度をすごく重視していて、特にその傾向が強いと言われているのが、今回瀧さんを起用した『メシドラ』を放送する“日テレ”でした。SNSでも今回の出演を好意的に見ている視聴者も多く、今後も瀧さんが地上波で見られる機会は増えていくかもしれません」

一方、逮捕案件でもないのに、なかなかカムバックできない芸能人も……。フワちゃんだ。’24年8月、やす子（27）に対してXにて不適切な投稿を行ったことから、出演していた『Google Pixel』のCM動画は非公開、パーソナリティを務めていたラジオ番組も打ち切りに。投稿から1週間後、芸能活動休止が発表され、いまだに復帰には至っていない。

「27日に週刊女性PRIMEにて“復帰計画”が報じられ、先輩芸人に仕事の相談をしていたとか。確かにフワちゃんは7月にもXの有料サービスの投稿で《色々ゆっくり考えてます。もう少しお休みくださいね》と投稿しており、復帰に向けて動いているようでした」（前出・テレビ局関係者、以下同）

では、フワちゃんは瀧のように近々テレビ復帰できるのか。

「最近、バラエティ番組でフワちゃんの名前が出たり、ネタにされたりするなど制作スタッフが彼女の復帰を匂わせていますが……それでもやはり厳しいでしょうね」

指原莉乃（32）など、フワちゃんと仲の良かったタレントたちがSNSなどでフワちゃんについて言及することも増えてきた。彼女の周囲もバックアップしているようだが、

「日テレは瀧さんを薬物逮捕から約6年半後にようやく復帰させたわけですが、フワちゃんの場合、逮捕されたわけでもなく、本人もテレビ出演を望んでいるのもかかわらず、約1年以上復帰できていない。

つまり、彼女の好感度は現状においては“ピエール瀧以下”ということです。まだまだ時間はかかりそうですし、大きなリスクを負ってまで起用したいとは思わないというのが実情でしょう」

たった1つの暴言で失ったものは、あまりに大きい――。