2冠達成ならシュワバーは“規格外”の大谷翔平を越える？ 米メディアが指摘するMVPの可能性「オオタニはやや鈍っている」
大谷とのMVP争いが注目されるシュワバー(C)Getty Images
大谷翔平（ドジャース）の規格外さが話題を集めている。
現地時間9月25日のダイヤモンドバックス戦で、キャリアハイとなる54本塁打を放った大谷は、投打で以下の主だった数字を記録した。
【動画】この打ち方で入るの！？大谷翔平のプールに飛び込む54号をチェック
【打者】
打率：.280
本塁打：54
打点：101
得点：144
盗塁：19
長打率：.619
出塁率：.319
OPS：1.010
【投手】
先発：14（47イニング）
勝利：1（1敗）
防御率：2.87
WHIP：1.04
奪三振：62
奪三振率：11.87
ここに加えて、近年のMVP投票において重要視される指標「WAR」も9.1を記録。ここまでの好成績は、リハビリによって約2年のブランクがあったとは思えない内容と言えよう。
ゆえにMVPを巡る議論は、「大谷一強」という見方が強まっている。一方で“有力候補”と見られるライバルを推挙する声が残っているのも事実だ。米メディア『Clutch Points』は「ショウヘイ・オオタニはシーズンを通して最有力候補だったが、もはや彼だけではない」と力説。今季のナショナル・リーグで大谷を上回るトップの56本塁打を放っているカイル・シュワバー（フィリーズ）を推挙した。
たしかにシュワバーの打撃成績も圧巻だ。打率こそ.245ながら、56本塁打、132打点、OPS.942とハイアベレージを叩き出している。彼は打者専任だが、インパクトのあるパフォーマンスを考えれば、MVPにおける記者投票で1位票を集める可能性は大いにある。
そんな32歳の大砲を推す『Clutch Points』は、「彼（シュワバー）が、オオタニに追いつくには相当な努力が必要だった」と指摘。オールスターブレイク以降で、大谷を超える26発（大谷は22発）を放っている結果をふまえ、こう続けている。
「たしかにオオタニはマウンドでも打席でも相変わらず好調だ。しかし、過去のシーズンと比べれば、その圧倒的な存在はやや鈍っているようにも見える。シュワバーを本塁打と打点でオオタニを上回れば、MVP候補としての立場は『揺るぎないもの』から一気に『確かなもの』へと変わるだろう。
レギュラーシーズン後半の成績を見れば、シュワバーは他の誰よりも危険な存在と言える。オオタニはシーズンを通して好調を維持しているが、シュワバーは試合を重ねるごとに勢いを増しており、MVP投票で圧倒的な勝利を収める可能性を秘めている」
規格外すぎるスーパースターの4度目の戴冠を、シュワバーが阻むか。記者投票の行方は、レギュラーシーズン終了後の大きな話題となりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]