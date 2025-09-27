2冠達成ならシュワバーは“規格外”の大谷翔平を越える？　米メディアが指摘するMVPの可能性「オオタニはやや鈍っている」

大谷とのMVP争いが注目されるシュワバー(C)Getty Images

大谷翔平（ドジャース）の規格外さが話題を集めている。

現地時間9月25日のダイヤモンドバックス戦で、キャリアハイとなる54本塁打を放った大谷は、投打で以下の主だった数字を記録した。

【動画】この打ち方で入るの！？大谷翔平のプールに飛び込む54号をチェック

【打者】

打率：.280

本塁打：54

打点：101

得点：144

盗塁：19

長打率：.619

出塁率：.319

OPS：1.010

【投手】

先発：14（47イニング）

勝利：1（1敗）

防御率：2.87

WHIP：1.04

奪三振：62

奪三振率：11.87

ここに加えて、近年のMVP投票において重要視される指標「WAR」も9.1を記録。ここまでの好成績は、リハビリによって約2年のブランクがあったとは思えない内容と言えよう。

ゆえにMVPを巡る議論は、「大谷一強」という見方が強まっている。一方で“有力候補”と見られるライバルを推挙する声が残っているのも事実だ。米メディア『Clutch Points』は「ショウヘイ・オオタニはシーズンを通して最有力候補だったが、もはや彼だけではない」と力説。今季のナショナル・リーグで大谷を上回るトップの56本塁打を放っているカイル・シュワバー（フィリーズ）を推挙した。