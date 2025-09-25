「清水さんと遠藤さんはかなり仲が良かったですね」

そう語るのは、芸能関係者。清水とは俳優の清水尋也被告（26）、遠藤とは24日に麻薬所持の容疑で逮捕された同じく俳優の遠藤健慎容疑者（24）のことだ。

発端は、清水被告の逮捕だった――。

「7月10日までに同居する20代女性と一緒に東京・杉並区の自宅で乾燥大麻を所持した容疑で、清水被告は9月3日早朝に逮捕されました。警察関係者によると、今年に入ってから清水被告が大麻を使用しているという情報があり、警視庁が捜査を進めていたようです。逮捕の日、捜査員が自宅を捜索して、テーブルの上に乾燥大麻のような植物片や吸引に使う巻紙が見つかったといいます。その後、清水被告は麻薬取締法違反の罪で起訴され、20代女性は不起訴となっています」（スポーツ紙記者）

警察は清水被告の捜査をする中で、遠藤容疑者にたどり着いたという。

「清水被告の尾行、張り込みなどの行動確認を8カ月間行うなかで、遠藤容疑者が清水被告の自宅に少なくとも5回以上出入りする様子を確認していたようです。ですが、遠藤容疑者は“清水被告の自宅で大麻のようなものを見たが、自分のものではない”などと容疑を否定しています」（前出・スポーツ紙記者）

冒頭の芸能関係者はこう話す。

「清水被告と遠藤容疑者は’18年公開の映画『ミスミソウ』での共演で意気投合。二人はプライベートでもよく会うようになり、清水容疑者の自宅に通うほどの深い関係性を築いていったようです」

確かに遠藤容疑者のインスタグラムには清水被告とのツーショットが投稿されており、その親密さがうかがえる。だが、前出の芸能関係者は“別のこと”が気になっていて……。

「清水さんと遠藤さんのほか、2、3人の芸能関係者を加えた4、5人の仲良しグループでつるんでいたイメージがありますね」（前出・芸能関係者）

実は遠藤容疑者のほかにも、20代男性も清水被告の大麻の調達役として逮捕されているのだが、

「清水被告の供述で逮捕に至った可能性が高いです。となると、捜査対象者は彼の供述でどんどん広がっているかもしれませんね……」（警察関係者）

清水逮捕の波紋は広がり続けている――。