離婚しないと決めた妻の復讐→家族会議という名の【公開処刑】が怖すぎる【ママリ】

まず、私は夫の姉、つまり義姉に連絡を取りました。私にとっては結婚前から相談に乗ってくれる、信頼できる存在でした。



「お義姉さん、実は、相談したいことがあって……」



私は、義姉にこれまでの経緯を全て話しました。夫のマサヒトが既婚者向けマッチングアプリに登録していたこと、アプリ上でのやり取り、そして車で見つけたコンドームとED治療薬のこと。私自身がアプリに登録して、マサヒトとマッチングしたことも、全て包み隠さず伝えました。義姉は、私の話を聞くと声色が変わり、怒りで震えているのが分かりました。



「マサヒトが、そんなことを……！信じられない！なんてことしてんだろうね」



義姉は、弟の愚行に激しく怒っていました。



「ユリちゃん、つらかったね。一人で悩ませてごめんね」



義姉の温かい言葉に、私の目には涙が溢れました。この問題は私だけのものじゃない。そう思えただけで、心が少し軽くなりました。



「私に何かできることがあれば、何でも言って。私も一緒に、マサヒトを問い詰めるから！」



義姉は、力強くそう言ってくれました。そして、家族会議の日のこと。私は、義姉に一つお願いをしました。

義姉の温かい言葉に救われた

主人公・ユリは、 結婚 5年目。1歳の娘・シホを授かり、平穏な日々を過ごしていました。ところが、夫の不倫が発覚。「 既婚者 向け マッチングアプリ 」に登録し、複数の女性と不貞関係に。ユリは娘のことを考えると、問い詰めるべきか悩みますが、やはり見過ごすことはできません。夫の 家族 に協力してもらい、徹底的に戦う準備を整えます…。

夫を問い詰めるため、まずは不倫の事実を夫の姉に告げます。すると義姉は、一緒に怒って、温かい言葉をかけてくれました。心強い味方を得ることができました。





ついに幕開け！夫の「公開処刑」

そしてユリは、不倫の証拠を集め、夫が言い逃れできないよう、徹底的に準備します。そして迎えた、Xデー。義両親と義姉がそろいます。

夫の身勝手な言い訳に、呆れてしまいます…。そして、家族全員に責められ、情けない姿をさらした夫。かける言葉もありませんね。



それでも、「離婚はしない」と決めていたユリは、再構築のために、誓約書にサインさせます。

夫婦の再構築に向けて

誓約書にサインさせ、ようやく再構築への道を歩み始めた夫婦。ですが、失った信頼を取り戻すのは、簡単なことではありません。夫は、一生つぐなうことになりそうです。



本作では、夫の家族に協力を得て、夫の不貞行為を問い詰めた様子が描かれています。幼い娘・シホのために、ユリは「離婚しない」ことを決意。ユリの強さに、勇気をもらえる作品です。

※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

イラスト：まい子はん

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）