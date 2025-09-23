お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（41)が22日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。居酒屋で居合わせた客から迷惑行為を受けたことを明かした。

元芸人の後輩と自身のお気に入りの立ち飲み屋を訪れたという濱家。後輩と食事を楽しんでいたところ、男性が1人で来店したという。

男性について、「けっこうお酒バンバン飲んでた。店員さんにしゃべったり、横の人にしゃべったりして、けっこう明るい感じの人」と説明。初めは「楽しい人なんやなと思って見ていた」というが、途中から濱家たちに絡んできたという。「自分の食べ終わった皿を俺と後輩のところまでバーって来て俺らのテーブルに置くねん。カウンターやねんけど、俺らが料理食べてるやんか。その料理の間に置くねん。けっこう俺らしゃべってるのにぐんぐん後輩をぐっとよけるくらいの感じで置いてくる」と説明した。

濱家は「置いてる時になんとなく感じる“いじってくださいオーラ”がふわっとだけ香った。別に面白くはないし、“何してるんですか！”って言うのも嫌やし、黙っていた」と静観を続けた。しかし、男性が食事中の濱家の前に空き皿を置く行為を4回繰り返したため、濱家はとうとう店員に「店員さん、さっきからこの人ずっと空き皿ここに置いてくるけど、どういうつもりなんだろう？」とやや強めに口にしたという。

「めっちゃ腹立って。ムカムカ、ムカムカして。半分くらい酒残ってたけど、きょうは帰ろうって思って、お会計して出た。イライラ、イライラしていた。後輩にも、“あれ、何なん？まず面白ないし、失礼やし。食べてるところに食べ終わった食器を並べる。ボケにもなってへんし”みたいなことを言っていた」と振り返った。

しかし、自宅に帰って改めて考えると男性の行為に理由があったのではないかと思うようになったという。濱家は「俺らのカウンターを挟んで厨房の下に食洗機あってん。食洗機がそこにあるから、そこに空き皿があったら店員さん楽でしょって思って空き皿をそこに集めてたのかな…」などと思案を巡らせ、「俺、どうしたらいいと思う？けっこう強めに店員さんに言ってしまった。自分で組み立てた話が恐らくそうやと思ってるから、もうその店に行かれへんって思ってる。大好きな店なのに行かれへんようになった」とこぼした。「普段そんなん言わんようにしているのにたまたま言ってもうたから、異常に考えてる。帰った後も」と後悔を浮かべた。