日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が２４日に放送された。同番組は長嶋一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。まず３人は東京・中目黒へ。濱家が「今回は『熟成』のゲンバを巡ります」と案内。「熟成は寝かせてうまみや風味を引き出す調理技術」である