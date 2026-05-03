お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が2日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜前0・28）に出演。“ホラ吹き王”の本領を発揮した。かまいたち・濱家隆一に「お子さんどう育てていくつもりなんですか？」と問われ、「もう俺の手離れたから」とさらり。「いや早すぎるでしょ」とツッコまれたが、「今イギリス居るから。関節技学びに行ってる。ランカシャーレスリング」と適当な返答を続けた。山内健司は、こ