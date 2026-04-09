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国生さゆり、ヒット曲「バレンタイン・キッス」は「怒りながら歌った」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 国生さゆりが8日深夜の番組で、「バレンタイン・キッス」の秘話を語った
  • 秋元康氏が突然持ってきて歌うよう言われたが、時間がなくてイヤだったそう
  • 「怒りながら歌った」とし、曲のサビをめぐり共演の森口博子が納得していた
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