お笑いコンビ・かまいたちがＭＣを務めるＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」が２９日放送され、「令和の勉強法」をテーマにトークを展開した。スマホの使いすぎで集中力が低下している可能性に触れる中で、山内健司は４歳と７歳の息子のネット使用状況に言及。「小さいときからタブレット、ｉＰａｄでやってたんで。『時間決めよう』と言っても、なあなあになって守らないから、平日は３０分、土日は１時間、何か褒められ