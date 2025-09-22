本当は貧乏なのにインスタでセレブを演じている人　番組出演後に悲劇…驚きの近況を告白

8年間続いた『激レアさんを連れてきた。』も、いよいよ残り2回。

9月22日（月）の放送では、オダギリジョーとカズレーザー（メイプル超合金）をゲストに迎え、「どうしても最後に連れてきたかった激レアさん」たちを紹介する。

2017年の放送開始から8年間で登場した激レアさんは、延べ583人。過去に登場した激レアさんの中でも、その激レアぶりを更新している人たちがスタジオに大集合した。

まずは「世界的バイオリニストとして貴族の前で演奏していたので居酒屋『鳥貴族』を貴族のお店と勘違いして働いていた人」であるスミさん。

日本バイオリン界の父を祖父に持ち、幼少期から貴族まみれのヨーロッパセレブ生活を送った彼女。しかし、40歳になって日本に帰国した際に、「世間について勉強をせねば」と思い立ち、働いた先が居酒屋「鳥貴族」だった――。

前回の放送から7年。スミさんの現在のバイオリニストとしての活躍と、鳥貴族への驚きの集客活動に迫る。

2人目は、「吹かないと禁断症状を起こすほど口笛を吹くのが好きで、世界チャンピオンまで上り詰めた人」ことギマさん。

最近は口笛が絡んだ競技大会に次々と出場しているという。世界大会でのギマさんの独特な口笛パフォーマンスには、スタジオも騒然!?

最後は、「本当は貧乏でアルバイトを週6で入れているのに、インスタではセレブ生活を演じている人」が再登場。

番組で取り上げられたことで、もう嘘は通じなくなってしまったが、「フォロワーが増えたのが嬉しかったです」と語る彼女。

ところが先日、例の“嘘インスタ”を乗っ取られてしまい…!?

そのほか、「サッカーのFIFAクラブワールドカップに意地でも出るためにあらゆる海外チームを渡り歩く不屈の男」や、「大好きで憧れのオリラジ藤森を追いかけていたら、いつの間にか世界一過酷と言われるサハラマラソンで準優勝した人」もVTRで出演。

番組出演後、さらに人生を切り拓いた激レアさんたちの驚きの近況が明らかになる。