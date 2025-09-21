「番組をご卒業いただいたという認識です」──9月17日、ABCテレビは改編会見で『朝だ！生です旅サラダ』（以下『旅サラダ』）への出演を1年近く見合わせていたレギュラーの元KAT-TUNの中丸雄一（42）が降板したことを発表。元MCだった神田正輝（74）の卒業から1年、復帰の願い叶わず正式に番組から姿を消した。

【写真】茶髪で内巻きだった大学時代の中丸の妻・笹崎アナ、ミスコン出場時のミニワンピ、ロングブーツ姿も

中丸といえば昨年1月、元日本テレビの笹崎里菜アナウンサー（33）との結婚を発表。そうしたなか同年8月に『週刊文春』で"橋本環奈似の女子大生"とのホテル密会が報じられ、所属事務所が謹慎を発表した。これを受けて『旅サラダ』でも《番組としても重く受け止めています。当面の間、出演を見合わせる予定です》と、コメントを発表していた。スポーツ紙記者が語る。

「このほか、レギュラー出演していた『シューイチ』（日本テレビ系）や『家事ヤロウ!!!』（テレビ朝日系）全レギュラー番組を降板することに。『旅サラダ』の公式サイトからも中丸さんの顔写真が削除される事態にまで発展しました」

中丸の出演を自粛するなか、番組は大幅なリニューアルを行なってきた。このなかで、彼が担当していたコーナー『発掘！ニッポン なかまる印』は消滅する。

「MCを務める神田さんや松下奈緒さんから、中丸さんの欠席に関する説明はありませんでした。神田さんは中丸さんを可愛がっていましたが、彼の話題に触れることもなく昨年9月に番組を卒業。今年4月からは俳優の藤木直人さん（53）が新MCに加わり、フレッシュな顔ぶれに変わりました」（同前）

中丸の同番組降板発表について、番組関係者が打ち明ける。

「中丸さん不在となってからは、番組の『旅サラダ ガールズ』たちが代役を務めていました。彼が不在でも視聴率や番組の人気がそれほど変わらなかった。制作費の面でも中丸さんが必要不可欠だという結論には至らなかったようです。

また、同番組の放送が土曜の朝という時間帯もあり、視聴者の多くが主婦やファミリー層です。報道でついた印象もあり、局側としてはリニューアルに際して視聴者やスポンサーからの"違和感"を抑えたかったのでは」

制作スタッフが感じた「不義理」

女性スキャンダルから1年が経ったが、中丸の周辺は慌ただしい状況が続いている。

「9月13日の放送からは中丸さんと同じ事務所の『WEST.』茺田崇裕さん（36）が中継コーナーを担当しています。中丸さんご自身は、9月2日に『家事ヤロウ!!!』、ラジオ番組『増田貴久・中丸雄一のますまるらじお』（MBSラジオ）が10月いっぱいで終了するなど、レギュラー番組が減りました。

出演を自粛していた『旅サラダ』の正式降板が発表される前に、中丸さんはスキャンダルを報じた『週刊文春』で新連載『推して推されて』をスタートさせました。長年の番組スタッフの中にはこうした動きについて困惑しているようです。中丸さんの中継コーナーは数週間先までスタッフがロケハンをして、番組の放送当日まで場所がわからないように進行するので、準備が大変だったそう。それだけに"不義理"と思う人もいるのでしょう」

中丸を"推していた"元MC・神田の胸中は複雑にちがいない。