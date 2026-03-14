3月13日、尾木ママこと教育評論家の尾木直樹氏が自身のInstagramを更新。ある投稿が、SNSで大きな話題になっている。《尾木ママ…母なる大地になったってことか…》《地球に埋まっててガチ吹いた》そんな声が上がったワケは、尾木ママが土から首だけ出ている衝撃的な写真だった。「彼の背後には、風車が回る牧歌的な風景が広がっています。しかし当人は、全身を地中に埋められ、首だけが地面から出ている状態。このあまりのコ