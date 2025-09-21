お笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃん（48）が19日配信されたABEMA「ときめきファンファーレ」に出演。現在の具体的な貯金額を明かす一幕があった。

スタジオでのトークで「稼ぐモチベーション」の話題になり、クロちゃんは「お金持っとけば、“金持ってる”って言ったらモテると思ってるから。だから金はいっぱい持たないといけないなと思って…モテるために、っていうので稼ごうと思ってる」と持論をとうとうと語った。

元モーニング娘の田中れいなが「どうです？実際。1億あるって言ってたじゃないですか？」と直球質問。共演者からは「もっとあるらしいですよ。今いくらでしたっけ？貯金」との質問が飛んだ。

するとクロちゃんは「1億2000万（円）くらいありますよ」とズバリ具体額を回答。スタジオは沸いた。そしてクロちゃんは「あんまモテてる感じがしないから、今ダイエット中。ビジュアルも良くして“二刀流”でいこうと思ってる」と“モテプラン”を明かすと、田中から「やせてもさあ、元が元やん？」とのツッコミが入った。

それを聞いたクロちゃんは「どういうこと？ほんとに！なんで？」と取り乱し、「うぇ〜ん」と泣き顔をしていた。