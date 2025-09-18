『カービィのエアライド』新作発売前に“やり残し”を清算！ かつて少年少女が夢見たシティトライアル「全能力MAX」を目指した挑戦プレイ

2003年にニンテンドーゲームキューブ用ソフトとして発売された『カービィのエアライド』。

「星のカービィ」シリーズでも異色のアクションレースゲームである本作は、シンプルな操作感で遊びやすくやり込み要素も豊富で、「スマブラ」「マリカ」「マリパ」に並ぶゲームキューブ世代の定番パーティゲームとして親しまれてきた。

長らく移植作や新作に恵まれなかったものの、ファン待望の新作『カービィのエアライダー』が2025年11月に発売されることが決定。本作を遊んだことがあるファンだけでなく、伝説のゲームとして見聞きしたことがあるだけの人まで多くのゲーマーが発売を待ちわびている。

今回紹介するのはそんなゲームキューブ世代の傑作『カービィのエアライド』でやり残した挑戦を新作発売前に清算してしまおうという動画。

kepposさんがニコニコ動画に投稿した『【シティトライアル】今だからこそ全能力MAXを目指そう！！【カービィのエアライド】【琴葉茜・葵実況プレイ】』だ。

この動画はシティトライアルモードにおいて、パワーアップアイテムを取得すると上昇するステータスを全て最大にした状態でタイムアップを迎えるというチャレンジ動画。

今回はゲーム理解度だけでなく運にも左右されるシティトライアルモード全ステータスMAXに挑戦した実況プレイ動画をご紹介する。

『カービィのエアライド』と言えば「エアライド」「シティトライアル」「ウエライド」の3つのモードに加え、「クリアチェッカー」などやり込み要素も豊富だが、投稿者のkepposさんがやり残したというのはシティトライアルモードでのちょっとしたやり込みプレイ。

シティトライアルについて軽く紹介しておくと、本作に収録されるゲームモードのなかでも屈指の人気を誇るモードで、シティと呼ばれる空間で一定時間エアライドマシンを強化し、そのマシンで最終決戦「スタジアム」に挑むというもの。

kepposさんがやり残したというのは、このシティトライアル中のエアライドマシンの強化。

シティトライアル中では強化アイテムを集めることでスピードや攻撃力、飛行性能などエアライドマシンの性能が強化されるのだが、本動画の目標となるのはこのマシン性能を最大値まで育て上げること。

エアライドマシンの性能は9種あり、そのうち8種は最大値18、1種が最大値16。1つ2つのステータスが最大値まで成長することはままあるものの、全て最大値というのはかなりの難易度だ。

というのも、性能は基本的にパワーアップアイテム1つにつき1段階上がるのだが、マップ上に出現するパワーアップアイテムの種類は当然ランダム。

シティトライアルのプレイ時間も最大7分と長くないため、意識してプレイしても育てきれないことも珍しくない。

多くのエアライドプレイヤーがうっすら憧れつつも実現しなかった挑戦ということで、本プレイでは少しでも目標に近づくためゲーム設定を時間「7分」ゲームテンポ「おそい」に設定。

さらに、全ての性能が1段階上がるオールパネルが出現するようになるスタジアム「VSデデデ」を選択し、全能力MAXを目指す。

苦戦の末に訪れた大チャンスが導いた奇跡のプレイ

当時のプレイヤーたちがうっすらと憧れたシティトライアルでの全能力MAXを目指すこの挑戦、果たしてどのようなプレイとなったのか？

動画では幾度もの挑戦の様子が約50分にわたって収められており、かなりの苦戦を強いられる戦いだったことが伺える。

やはりアイテムの偏りなど運要素の部分が大きいようで、序盤の挑戦ではダイナブレイドなどのイベントに対応していても120/160程度で終了してしまったり、一部のステータスだけが伸び悩むような回もみられた。

イベント運が悪い、アイテムが偏るといった回が続きながらも挑戦を繰り返すうちにkepposさんのプレイもかなり安定。

140以上まで性能を伸ばす回も当たり前となり、動画中盤では全性能MAXの挑戦では定番となる城のシャッターイベントなしでも157/160というクリア目前まで迫ることもあった。

挑戦を繰り返すうちに安定感を増していくkepposさんだが、動画時間37分頃の挑戦では特定のアイテムが一度に6個出現する城のシャッターイベントでオールパネルが選ばれる大チャンス到来。

城のシャッターイベントでオールパネルが出現するのは本プレイでも2度目の大チャンスで、残り1分を残した時点の性能は149/160という目標達成も期待できるラインだ。

あとは足りないアイテムが出現するかどうかというところだが、kepposさんは上空からしっかりアイテムを探す冷静な対応。アイテム運にも恵まれ、全能力MAXを見事達成して見せた。

エアライドマシンの性能を全て最大値にするというかつての少年少女が憧れたやり込みに挑戦した本動画。視聴者も大興奮させたこのやり込みをkepposさんがどのような挑戦を経て達成したのか、ぜひ動画でチェックしてみてほしい。

文／富士脇 水面

【シティトライアル】今だからこそ全能力MAXを目指そう！！【カービィのエアライド】【琴葉茜・葵実況プレイ】

https://www.nicovideo.jp/watch/sm45375059