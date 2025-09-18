大手広告代理店の極秘データを入手！人気アスリートの｢最新CMギャラリスト2025｣大公開！

大谷翔平が広告業界でも″伝説″に

10勝＆10本塁打と二刀流で活躍したかと思えば、２年連続でホームラン王を獲得。メジャーリーグでも比肩する存在はベーブ・ルースらレジェンドしかいなくなった大谷翔平（31）が、広告業界でも伝説を創った。

大手広告代理店幹部が感嘆する。

「昨年、日本の広告史上最高額となる『年間契約料９億円』をマークしましたが、今年はその額を超えてきた。二ケタ台という未知のゾーンに入ってきました」

FRIDAYは大手広告代理店が持つ極秘データをもとにキャスティング会社社長、ＣＭプランナーを取材。彼らが持つデータと照らし合わせながら、人気アスリートと芸能人の「最新ＣＭギャラリスト」を作成した。リストの数字は相場と言うべき交渉の叩き台となる額で、クライアントとの関係性や条件により、上下する。

まずはアスリート篇から見ていこう。挑戦、成長、健康とプラスイメージを持つアスリートはクライアント人気が高いが、ご覧のように大谷が２位以下を大きく引き離している。

その背景には、彼の前人未到の活躍に加え、「競技としての試合数の多さ」があるとＣＭプランナーは指摘する。

「レギュラーシーズン162試合にプレーオフを含めると半年近い。ほぼ毎日、朝から晩までニュースやワイドショーで大谷、大谷と連呼される効果は絶大です。五輪の金メダリストが放つ光も強烈ですが、４年に一度というのがネックです」

実際、大谷を起用したクライアントの商品は売り上げを伸ばしている。

「大谷起用後、伊藤園が日米で売上高を大きく伸ばしたことは広く報じられていますが、コーセーはまさに″バカ売れ″。’23年から大谷の広告を展開するや百貨店での新規購入者が3.6倍、ＥＣでの販売個数が約20倍に激増。ＣＭで披露する″デコルテポーズ″がドジャース内で流行るなど、今年もさらに販売数を伸ばしています。『大谷のキャンペーンが打てますよ』と販売店の″棚をおさえる″ことに一役買えるのも地味ながら大きい」（ＣＭプランナー）

10億円を投下する価値は十二分にあるわけだ――が、大手広告代理店幹部によれば、「今年からそこに″最低でも３年契約″という条件が付いた」という。

「大谷が30億円をほしがっているわけではなく、新規を断る口実でしょう。新たにＣＭを撮影する時間的余裕がないですから。トレーニングや身体のメンテナンスを優先したいはず。私なら彼の愛犬・デコピンを狙いますね。すでにヘタなタレントより知名度はある。かつて三菱自動車が『ミラージュ』のＣＭにエリマキトカゲを起用したようなインパクトが望めます。年間契約料は1000万円といったところでしょうか」

あろうことか、同じユニクロのＣＭに出ていたモデルとの不倫疑惑を報じられた錦織圭（35）は、前年から1000万円ダウンの5000万円となった。

「ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正社長は山口県出身。広告業界では、島根発のスーパースター錦織のタニマチ的な存在だと見られています。不倫騒動に激怒したという話も聞きませんし、ここは安泰でしょう。年間契約料が下がったのは、単に成績を残せていないから」（大手広告代理店幹部）

『FRIDAY』2025年9月26日号より